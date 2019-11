© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza rischia un mese di stop. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'infortunio che ha colpito l'attaccante del Torino è infatti più grave del previsto. Distorsione alla caviglia per il bomber lucano dei granata: la previsione è al momento la più pessimistica possibile, ma la prossima settimana, dopo le prime cure, si avrà un quadro più chiaro. Problemi analoghi per Daniele Baselli: in questo caso, però, Mazzarri spera di averlo, almeno in panchina, già contro l'Inter.