© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova amichevole per l'Udinese: sabato 23 febbraio, alle ore 15:00, andrà in scena alla Dacia Arena la sfida amichevole tra i bianconeri e la formazione slovena dell’NK Radomlje. Il rinvio del posticipo contro la Lazio, inizialmente previsto per lunedì 25 febbraio, ha permesso ai bianconeri di strutturare una preparazione settimanale diversa da quella standard, in vista della partita contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in calendario il 3 marzo. L’ingresso allo stadio per la sfida amichevole sarà gratuito e tutti i tifosi potranno assistere alla gara dalla Tribuna Centrale Sud.