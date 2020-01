Visita speciale in casa Udinese in vista della gara di domani in Coppa Italia contro la Juventus. Come riportato dal club friulano su Twitter oggi era infatti presente alla Dacia Arena il coach della Nazionale inglese di rugby, Eddie Jones, che ha salutato il tecnico Luca Gotti.

Eddie #Jones, coach della Nazionale inglese di rugby in visita alla #DaciaArena per salutare mister # Gotti#Udinese pic.twitter.com/tAJ3kSc6eM — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 14, 2020