© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia della sfida contro il Venezia, l'Udinese si è allenata sui campi del Bruseschi. Dopo le prima fasi di attivazione muscolare con e senza palla, via alle prove tattiche di mister Tudor. Lavoro differenziato in campo per Becao, sulla via del recupero dopo il risentimento muscolare della scorsa settimana. Appuntamento domani alle ore 15 alla Dacia Arena per Udinese - Venezia.