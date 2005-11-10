Udinese-Milan 0-2: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
Oggi alle 23:27Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
25.10.2026 23:27Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Abankwah; Vojvoda (17’ st Zaniolo), Karlstrom (37’ st Lovric), Piotrowski (1’ st Miller), Kamara (17’ st Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis (37’ st Vinciati). Allenatore: Kosta Runjaic
Milan (4-4-1-1): Maignan; Tomori (28’ st Musah), De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson (28’ st Loftus-Cheek, 45’ st Comotto), Modric, Jashari, Bartesaghi (40’ st Cisse); Pulisic; Gonçalo Ramos (45’ st Camarda). Allenatore: Ruben Amorim
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 6’ Pulisic (M), 65’ Hutchinson (M)
Ammoniti: Gonçalo Ramos (M), Karlstrom (U), Modric (M)
Altre notizie Altre Notizie
Ieri
21:11 Altre Notizie
Premier, il Man United crolla in casa ma Carrick non molla: "Farò del mio meglio"
20:10 Altre Notizie
Castellammare in lacrime per l’addio a "Turiello", il nonno-calciatore che ha cresciuto i fratelli Esposito
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi