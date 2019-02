© foto di Federico Gaetano

Verrà presa oggi la decisione definitiva sull'orario del derby di sabato tra Lazio e Roma. Si gioca alle 20:30 o alle 15? La scelta - sottolinea Il Messaggero - è diventata un giallo, tanto che a tre giorni dalla sfida l'interrogativo resta ancora sciolto. In un primo momento l'Osservatorio aveva sondato il polso della Lega che però aveva evidenziato una problematica legata ai diritti tv: la partita è trasmessa da Dazn che per avere il posticipo del sabato ha speso 200 milioni. La questura di Roma continua a spingere per anticipare la sfida, al centro il problema dell'ordine pubblico legato all'escalation di violenza delle due tifoserie. L'ultima parola spetta, oggi, al prefetto Basilone.