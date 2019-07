Zambrotta sicuro: "Lazio brava a trattenere Inzaghi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente all'evento Operazione Nostalgia, Gianluca Zambrotta ha parlato con i giornalisti presenti di alcuni temi legati al nostro campionato. Ecco le sue parole riprese da LaLaziosiamonoi.it: "Sempre bello tornare a giocare in questi stadi molto belli. Si torna al passato. Il fisico è quello che è, ma è sempre bello ed emozionante ritrovare vecchi amici. C'è questo clima, poi i tifosi che ancora incitano i giocatori è molto bello".

Sul campionato di Serie A: "Difficile fare previsioni, l'Inter si è rinforzata parecchio, e ha preso un allenatore come Conte. Anche sulla panchina della Juve c'è stato un cambiamento importante con Sarri. Poi ci sono le altre, la Roma, la Lazio. La Fiorentina ha cambiato proprietà. Insomma, tutte si stanno attrezzando per spezzare il dominio della Juventus".

Sulla Lazio: "Secondo me ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso mancando di poco l'obiettivo. Ha un allenatore capace come Inzaghi, capisce di calcio e ha fatto bene in questi anni. Lotito è molto oculato ma competente. E' una squadra con giocatori importanti. Può lottare fino all'ultimo per la Champions League. Un bene che sia rimasto Inzaghi, Lotito l'ha voluto e credo sia positiva la decisione di restare. Non solo per la Lazio, ma anche per il calcio italiano che ha un allenatore giocane, italiano, in campionato".