© foto di Insidefoto/Image Sport

"Zaniolo, il ragazzo del '99". E' il titolo dell'editoriale a firma di Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport'. Il giovane centrocampista giallorosso ieri ha realizzato la doppietta necessaria per battere 2-1 il Porto nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Sembra un film, o forse è una favola. Il ragazzo del ‘99 venuto dalla plusvalenza non la smette più di stupire: finisce in Nazionale senza aver giocato un solo minuto in campionato; esordisce in Champions addirittura al Bernabeu; si conquista il posto fisso in una squadra in crisi di certezze; cresce vertiginosamente tra nuovi, sorprendenti amori e rimpianti e addirittura decide le partite prima in Serie A e poi nell’Europa dei 16".