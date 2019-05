Nella serata di ieri, prima dell'inizio della finale di Coppa Italia, ci sono stati attimi di tensione all'esterno dello stadio che hanno riguardato anche Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna che era arrivato all'Olimpico per guardare la partita. Dopo la moglie Arianna anche una delle figlie del tecnico serbo, Viktorija, ha voluto dire la sua difendendo il padre e attaccando chi insulta le persone solo perché provengono da un altro Paese: “Non si reagisce così, è vero. Tante volte non ho condiviso le reazioni impulsive di mio papà, nonostante fossi sua figlia e nonostante io sia identica a lui in questo. Però mi sento di dire che siete davvero degli ignoranti. Parlo a tutti quelli che pensano che essere nati in Serbia voglia dire essere zingari! Così non è, e anche se fosse avete rotto il c***o a insultare la gente per la sua provenienza. - conclude Viktorija Mihajlovic in una Instagram stories - Ah, un’altra cosa. L’insulto non è “zingaro”, ma “merda”. Se essere zingari vuol dire essere come mio padre allora ben venga”.