10 positivi nel Leyton Orient, cancellata la gara col Tottenham. Spurs avanti d'ufficio in Carabao

La federazione inglese ha deciso di cancellare in via definitiva la sfida di Carabao Cup fra Tottenham e Leyton Orient. E il motivo è da ricondurre alla presenza massiccia di giocatori positivi al Covid-19 nel club di League Two (almeno 10 quelli risultati positivi al tampone). Per questo motivo, al Tottenham è stata assegnata la vittoria d'ufficio e il prossimo 29 settembre la squadra di Mourinho affronterà il Chelsea.