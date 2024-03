Ufficiale Addo lascia il Borussia Dortmund, sarà il nuovo ct del Ghana: 34 mesi di contratto

Otto Addo tornerà a guidare il Ghana dalla prossima estate dopo averlo allenato dal febbraio al dicembre del 2022 quando partecipò al Mondiale in Qatar venendo eliminato nella fase a gironi.

Ad annunciarlo è il Borussia Dortmund, club dove il tecnico ghanese lavorava nel settore giovanile, che ha accettato di liberarlo dal suo ruolo al termine della stagione per permettergli di guidare la nazionale con un contratto di 34 mesi con opzione per altri due anni. Addo dunque guiderà il Ghana nella prossima Coppa D’Africa e nel prossimo Mondiale qualora dovesse qualificarsi alle due competizioni.

"Non è stato facile per me prendere questa decisione, ma sono molto grato e felice che i responsabili del Borussia mi abbiano permesso di compiere questo passo. Il Borussia Dortmund sarà sempre qualcosa di speciale per me, qui ho festeggiato i miei più grandi successi come giocatore e ho vissuto un’incredibile quantità di emozioni da tecnico. Mi mancheranno i miei colleghi, i ragazzi, la società e i tifosi. - spiega Addo come su legge sul sito del club giallonero – È un grande privilegio poter assumere il ruolo di capo allenatore della mia nazionale. Ho già maturato molta esperienza in questo ruolo di allenatore ad interim e non vedo l'ora di avere il compito che mi aspetta dall'estate. Fino ad allora, continuerò a dare tutto me stesso per BVB e rimarrò sicuramente strettamente associato al club in seguito.