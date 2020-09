Aduriz: "Vorrei tanto giocare la finale di Copa del Rey: mancherà la ciliegina"

Intervenuto alla presentazione della serie di documentari su LaLiga di Amazon Prime Video, Aritz Aduriz (uno dei protagonisti di Six Dreams) è tornato sulla decisione di ritirarsi: "Quando prendi una decisione è sempre la migliore, devi essere convinto . Avrei voluto aspettare la finale di Copa del Rey, non mi sarebbe piaciuto niente al mondo di più che giocarla, ho lottato per questo tutta la vita. Mancava la ciliegina ma ho potuto godermi tutta la torta. Purtroppo era impossibile aspettare, il mio fisico era arrivato al limite". La finale basca tra Athletic Club e Real Sociedad dovrebbe disputarsi con il pubblico non appena le autorità daranno il via libera al ritorno dei tifosi negli stadi.