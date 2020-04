Ag. Hakimi: "Nessun contatto col Bayern". Il Real può inserirlo nella trattativa per Haaland

vedi letture

L'agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, ha smentito a Sky Deutschland trattative che vedono il suo assistito col Bayern Monaco: "L'ho letto molte volte sui media ma non ho avuto contatti col Bayern per quel che riguarda Achraf". Il terzino è al secondo anno di prestito al Borussia Dortmund dal Real Madrid e secondo i media spagnoli potrebbe essere utilizzato come pedina dai blancos per arrivare ad Erling Haaland. Il norvegese ha una clausola rescissoria da 75 milioni a partire dal 2021.