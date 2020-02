Allarme Coronavirus, il tecnico del Newcastle vieta le strette di mano al centro sportivo

vedi letture

L'allarme Coronavirus continua ad accrescere le misure di sicurezza da parte dei club di tutto il mondo. L'ultima decisione in merito è del Newcastle, club di Premier League che ha vietato i saluti con le strette di mano all'interno del proprio centro sportivo. Queste le parole in merito del tecnico Steve Bruce: "Qua c'è un rituale, ogni mattina tutti si stringono la mano. Un rituale che abbiamo interrotto su consiglio del dottore.

Fortunatamente qua abbiamo dei dottori fantastici che ci aggiornano su come comportarsi.

Siamo tutti incollati alla tv per seguire gli sviluppi, speriamo che qua non faccia ancora male".