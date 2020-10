Anderlecht, niente Digione per Landry Dimata: "I due club non hanno trovato un accordo"

Niente Digione per Landry Dimata. Nonostante il trasferimento dell'attaccante classe '97 dell'Anderlecht sembrasse ormai in dirittura d'arrivo (6 milioni di euro più bonus al club biancomalva, al giocatore 1.5 coi bonus), i due club alla fine non hanno infatti trovato un accordo per quanto riguarda le tempistiche dei pagamenti. A rivelare la fumata nera, così, è stato lo stesso vice-Lukaku nella Nazionale belga: "Il Digione mi aveva proposto un ottimo contratto, ma sfortunatamente i club non hanno trovato un accordo", le sue parole ai canali ufficiali dell'Anderlecht.