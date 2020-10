tmw Digione, il grande colpo per l'attacco è Dimata: tutte le cifre dell'affare

Non sarà in italia il futuro di Landry Dimata, vice Romelu Lukaku con il Belgio. Il classe '97 lascerà l'Anderlecht per andare al Dijon in Ligue 1. Un'operazione onerosa quella del club transalpino: ben 6 milioni di euro più bonus al club biancomalva, al giocatore 1.2 che salgono a 1.5 con bonus. Sarà lui la nuova stella del club della Côte-d'Or.