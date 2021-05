ufficiale Espanyol promosso, scatta il riscatto di Dimata. L'attaccante lascia il Belgio

Con la promozione ottenuta sabato, l'Espanyol comincia già a costruire la rosa della prossima stagione. È ufficiale, infatti, il riscatto di Landry Dimata, attaccante congolese classe 1997 che era arrivato a febbraio dall'Anderlecht con obbligo di permanenza in caso di successo nella seconda divisione spagnola. Il club di Barcellona lo riscatterà per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Per Dimata 3 reti in 14 partite.