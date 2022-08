ufficiale Dimata lascia la Spagna. L'Espanyol lo cede al NEC in Olanda

vedi letture

Dopo essere stato acquistato solo un anno fa dall'Espanyol, che con la promozione in Liga lo aveva riscattato dal Brugge, Landry Nany Dimata lascia la Spagna e viene ceduto in Olanda, al NEC Nijmegen. Ad annunciarlo ufficialmente è il club spagnolo, che saluta l'attaccante in prestito.