Arsenal, addio David Luiz? Ha firmato per un solo anno e il club non vuole rinnovare

David Luiz potrebbe lasciare l'Arsenal dopo una sola stagione. L'ex difensore del Chelsea, acquistato dai Gunners la scorsa estate per 8 milioni di sterline, aveva firmato un contratto di 12 mesi e non biennale, come era stato riportato finora. Secondo Sky Sports, questo significa che il brasiliano lascerà Londra non appena finirà la stagione, per tornare probabilmente al Benfica. Non sarebbero infatti previsti dei colloqui con la dirigenza per il rinnovo.