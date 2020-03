Arsenal, anche il Siviglia su Kokcu. Ma Arteta ha pronti 25 milioni di sterline

Da tempo si parla dell'interesse dell'Arsenal per il giovane talento del Feyenoord Orkun Kokcu. Diciotto anni, stagione da top alla prima da protagonista in Eredivisie con il Feyenoord, è ora con la Turchia Under 21: Arteta tuttavia dovrà battere la concorrenza del Siviglia, anch'esso interessato al giovane, stando alle ultime rivelate proprio in Spagna. Per lui i Gunners avrebbero pronta una offerta da 25 milioni di sterline.