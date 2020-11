Arsenal, Bellerin: "Mai contenti del pareggio, puntiamo sempre alla vittoria"

Dopo lo 0-0 arrivato in casa del Leeds United, il difensore dell'Arsenal Hector Bellerin ha detto: "Sono dell'idea che essere felice di un pareggio non fa per me. Per i miei compagni di squadra vale lo stesso. Puntiamo alla vittoria. Hanno avuto delle possibilità ma con un uomo in più era normale. Non dovevamo trovarci in quella situazione. Dobbiamo prendere il lato positivo che abbiamo combattuto. Ma no, non sono contento del punto".