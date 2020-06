Arsenal, Xhaka infortunato alla caviglia destra: out 2 settimane, salterà 4 partite

L'Arsenal ha annunciato che Granit Xhaka non sarà a disposizione di mister Arteta per le prossime due settimane. Il centrocampista svizzero, uscito per infortunio durante la sfida con il Manchester City, ha riportato una grave distorsione alla caviglia destra. Problema simile per Pablo Mari, anche se alla caviglia opposta. Entrambi non ci saranno sicuramente contro il Brighton.