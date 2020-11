Atl. Madrid-Barcellona, le formazioni: Pjanic e Pedri titolari, senza Suarez c'è Joao Felix

Alle 21 al Wanda Metropolitano andrà in scena il big match tra Atletico Madrid e Barcellona. Simeone ha scelto di scendere in campo con Joao Felix e Correa mentre Luis Suarez è fuori causa Covid. Koeman punta su Pjanic a centrocampo e Pedri in attacco con Messi, Dembele e il grande ex Griezmann.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATL. MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix, Correa.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Pjanić, de Jong; Messi, Pedri, Dembele; Griezmann.