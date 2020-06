Atl. Madrid, Vitolo: "Contento di aver deciso la gara, Champions obiettivo primario"

vedi letture

Grazie ad un gol di Vitolo, l'Atletico Madrid ha battuto di misura il Valladolid: "Sapevamo che sarebbe stato un avversario molto duro", ha ammesso il giocatore dopo la gara. "E' stata una gara complicata per noi e il mio gol alla fine ci ha dato una vittoria che ci permette di continuare ad inseguire il nostro obiettivo". Vitolo con questo gol potrebbe convincere Simeone a concedergli più spazio: "Tutti i giocatori vogliono giocare il più possibile. È la mia prima partita dopo la pausa e si è notato, ma sono contento perché con questo gol ho potuto aiutare la squadra ed è quello che voglio, abbiamo ottenuto i tre punti. Il nostro obiettivo? L'obiettivo del club è quello di entrare in Champions League per la stagione successiva e ci sono tante squadre in lizza. Tutto verrà deciso ultime partite e speriamo di poter qualificarci noi e far gioire i tifosi".