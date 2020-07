Atletico Madrid, Simeone: "Caso Griezmann? Lo ripeto, sono senza parole"

Non si placano le polemiche su Antoine Griezmann e la sua esclusione nel match tra Barcellona e Atletico Madrid. Il suo ex allenatore Diego Simeone è intervenuto alla vigilia del match con il Maiorca, ecco le sue dichiarazioni in merito riportate da AS: "Come commento la situazione e il cambio al 90'? Lo ripeto, senza parole". Anche El Cholo si è schierato dalla parte del suo ex pupillo.