Atletico Madrid, Simeone: "Non ho fatto niente per convincere Suarez. Domani subito in campo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga col Granada, esordio nella Liga 2020-2021 per il suo Atletico Madrid, mister Diego Simeone ha parlato così del nuovo arrivato Luis Suarez: "L'arrivo di Suarez ci fa crescere come club e come squadra. Ha mentalità, esperienza e numeri storici, che spero possa mantenere anche qui. Ci avevamo parlato ancora prima che andasse al Barcellona, c'era la possibilità che venisse qui all'Atletico, ma alla fine scelse un'altra strada. Oggi Luis è reduce da sei anni meravigliosi con la maglia blaugrana e noi lo abbiamo tutti accolto con immenso entusiasmo. Vogliamo che si inserisca il prima possibile e che le sue reti possano aiutarci a lottare per i nostri obiettivi. Sarà convocato già domani, poi vedremo se partirà titolare o entrerà a gara in corso".

Come ha convinto un campione del genere?

"Luis era convinto di venire all'Atletico Madrid già la prima volta che ci siamo sentiti. Sapeva bene che qui avrebbe potuto continuare a mostrare a tutti di essere un attaccante importante. In lui ho visto proprio ciò che cerchiamo in questo club: entusiasmo e voglia di vestire la maglia biancorossa. Di solito vanno bene le cose a chi arriva all'Atleti con questo spirito...".