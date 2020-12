Atlético Madrid, Simeone: "Qualificazione non scontata. Carrasco? È stato fantastico"

vedi letture

Diego Simeone, tecnico dell'Atlético Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Salisburgo-Atlético Madrid 0-2, valevole per la 6ª giornata del Gruppo A della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021, che ha consentito ai Colchoneros di qualificarsi agli ottavi di finale:

"Per molti non è una cosa speciale qualificarsi agli ottavi di finale di Champions - dichiara l'argentino -. Per me, invece, lo è".

"Non abbiamo mai pensato, neanche per un secondo, che questa partita e che questa qualificazione fossero facili - prosegue El Cholo -. Nella passata stagione, contro il Liverpool, hanno dato dimostrazione di saper giocare ad un'alta intensità. Sono partiti in maniera aggressiva costringendoci a giocare in ripartenza sfruttando gli spazi che ci concedevano. Dopo la rete dell'1-0 (messa a segno da Hermoso al 39', ndr), abbiamo potuto gestire decisamente meglio il ritmo della partita".

Sulle palle gol dell'Atleti in questa fase a gironi: "Tutte le palle gol che non sono volute entrare con la Lokomotiv Mosca ed il Bayern Monaco, sono entrate oggi. Il calcio ti ripaga sempre se continui a lavorare sodo".

Su Ferreira Carrasco: "Carrasco è stato fantastico nel secondo tempo. La sua sfida, adesso, è quella di non abbassare il livello delle sue prestazioni".

Su Saúl Ñíguez e Suárez: "Se non hanno digerito le loro sostituzioni? Beh... li capisco, sono stato anch'io così da calciatore perché vuoi giocare novanta minuti, specie nelle partita importanti, nonostante ci sia un tuo compagno di squadra pronto ad entrare e dare il massimo per la squadra".

Sugli ottavi di finale: "In nove anni che io ed il mio staff siamo all'Atlético siamo stati per otto volte tra le migliori sedici d'Europa e, se guardo al passato, non posso che ben sperare".