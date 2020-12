AZ Alkmaar, il talento Taabouni reclama spazio: Italia e Spagna le probabili destinazioni

Mohamed Taabouni è uno dei talenti migliori del vivaio dell'AZ Alkmaar, dove è arrivato nel 2013. Il centrocampista classe 2002 è stato protagonista dell'Europeo Under-17 vinto dall'Olanda nel 2019 e anche del Mondiale di categoria. A dicembre di quell'anno ha poi fatto il suo debutto in prima squadra, entrando a un quarto d'ora dalla fine nella sfida di Coppa con il Groene Ster. Sembrava l'inizio di una grande carriera, ma da allora non si è più visto: nonostante gli ottimi numeri con la squadra delle riserve, ha conquistato solo una convocazione, in Europa League contro il Napoli. A gennaio potrebbe cambiare aria: secondo Voetbal International, diversi club di centro classifica in Spagna e in Italia sarebbero interessati.