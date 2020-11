B. Mönchengladbach, Sommer: "Ottavi? Non sono ancora nelle nostre mani"

Il portiere svizzero, classe '88, Yann Sommer del Borussia Mönchengladbach ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk 4-0, valevole per la 4ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021:

"Abbiamo giocato con grande ritmo e grande intensità - dichiara l'estremo difensore del Gladbach -. Ci aspettavamo che non sarebbe stata una partita facile poiché lo Shakhtar era ancora sotto shock per il risultato dell'ultima volta (Shakhtar Donetsk vs Borussia Mönchengladbach 0-6, 3 novembre 2020). Questa sera abbiamo dato una dimostrazione di grande forza fin dal fischio d'inizio e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto".

Sulla qualificazione agli ottavi: "Non è ancora nelle nostre mani. Fino a quando non la raggiungiamo, non conta nulla. In questo momento, siamo davvero in una buona posizione per ottenerla (1° posto con 8 punti, ndr) ma abbiamo due partite belle quanto difficili davanti a noi (il 1° dicembre contro l'Inter in casa ed il 9 dicembre contro il Real Madrid fuori casa, ndr). Non vediamo l'ora di giocarle e di continuare il cammino in Champions League".

Sul fatto di non aver subito gol stasera: "Aver mantenuto la porta inviolata dimostra che abbiamo lavorato bene come squadra. Lo Shakhtar ha fatto molto difficoltà a creare occasioni da gol. Siamo rimasti concentrati fino all'ultimo, il che è una cosa positiva visto che abbiamo subito diversi gol nel finale negli ultimi tempi. Stasera, perciò, siamo molto soddisfatti".