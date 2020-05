Bale: "I fischi dei tuoi tifosi fanno diventare più piccola la porta. Perdi la fiducia"

Gareth Bale ha parlato del rapporto controverso con i tifosi del Real Madrid, soprattutto negli ultimi mesi: "I fischi ti fanno sentire male, ti fanno perdere fiducia. Quando sbagli un'occasione e senti i fischi dei tifosi, la porta diventa più piccola".

Il gallese ha proseguito: "Nel calcio di oggi puoi anche giocare in modo incredibile; se non segni per cinque partite, però, la gente dice che sei in un momento negativo. Tu sai di aver giocato bene, la tua opinione è quella che conta. E infatti per me non ha importanza quello che dicono le persone".