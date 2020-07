Barça, un anno di Griezmann. L'eredità di Neymar pesa ancora: 450 milioni spesi per l'attacco

Un anno fa il Barcellona ingaggiava Antoine Griezmann, l'ennesimo colpo da 90 nel tentativo di tornare sul tetto d'Europa dopo il dominio di Real Madrid e Liverpool degli ultimi anni. La prima stagione del francese in maglia blaugrana non è stata entusiasmante; una sorte toccata anche agli altri "eredi" di Neymar, che il Barça ha acquistato dal 2016 in avanti. Tante spese folli e 767 milioni investiti sul mercato senza grosse fortune, di cui 451 per gli attaccanti. Ecco l'elenco completo degli acquisti:

Coutinho 150 milioni

Dembélé 122 milioni

Griezmann 120 milioni

De Jong 75 milioni

Pjanic 60 milioni

Malcom 41 milioni

Paulinho 40 milioni

Lenglet 35,9 milioni

Arthur 31 milioni

Neto 26 milioni

Junior Firpo 18 milioni

Braithwaite 18 milioni

Vidal 18 milioni

Mina 11,8 milioni