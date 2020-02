vedi letture

Barcellona, buona la prima per Braithwaite: "Dopo l'abbraccio con Messi non lavo la maglia"

Buona la prima per Martin Braithwaite, che nei suoi primi minuti da giocatore del Barcellona ha destato buone impressioni agli addetti ai lavori catalani. Per lui si completa così una settimana fantastica, cominciata con l'ufficialità del passaggio al Barça, continuato con la presentazione e terminato con il debutto, entrando nel match con l'Eibar al posto di Griezmann nel secondo tempo tempo. Il nuovo calciatore azulgrana ha espresso la sua gioia nel post-partita: "E' stato straordinario, un sogno che diventa realtà. Ero un po' nervoso prima della partita, ora sono felice per la vittoria. I tifosi mi hanno accolto molto bene e sono orgoglioso di essere qui. Messi mi ha fatto i complimenti e mi ha abbracciato, non laverò la maglietta. Se 15 giorni fa mi avessero detto che sarei passato al Barcellona... Non me lo sarei mai aspettato".