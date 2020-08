Barcellona, caos Umtiti: viola la quarantena e non si presenta all'allenamento

vedi letture

Non c'è solo il problema legato a Messi in casa Barcellona. Nelle ultime ore infatti è scoppiato il caso legato ad Umtiti. Il difensore francese questa mattina non si è presentato alla Ciutat Esportiva per i test e gli allenamenti, giustificandosi con la questione di essere ancora in quarantena dopo essere stato trovato positivo al COVID-19. Secondo quanto riporta la Cadena COPE però, diversi testimoni avrebbero visto Umtiti questo pomeriggio al terminal dei voli privati ​​appena arrivati ​​a Barcellona. Se così fosse, ovviamente il centrale avrebbe saltato il protocollo di sicurezza o avrebbe mentito direttamente alla società sulle sue condizioni.