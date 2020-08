Barcellona di 'vecchi' contro il Bayern: età media di quasi 30 anni, è record in Champions

Ventinove anni e 329 giorni. E' l'età media degli undici calciatori del Barcellona scelti da Setien per scendere in campo questa sera contro il Bayern Monaco nella sfida valida per i quarti di finale di Champions League. E' la formazione più anziana, riporta 'Opta Joe', ad aver mai giocato una sfida di Champions.

Questo l'undici scelto da Setien: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Vidal; Messi, Suarez.

