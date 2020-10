Barcellona, Koeman: "Dobbiamo segnare di più, preoccupato per i risultati recenti"

Le dichiarazioni di Ronald Koeman dopo Alaves-Barcellona 1-1.

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell'Alaves. Queste le sue dichiarazioni, riportate da As.com: "Sono preoccupato per l'efficacia sotto porta dei miei giocatori. Non è questione di atteggiamento né di concentrazione, ma dobbiamo fare più gol. Ci era già successo contro la Juventus e ora contro l'Alavés. Non si può accettare che sbagliamo così tanto. Ovviamente sono preoccupato per il fatto che abbiamo aggiunto solo due punti nelle ultime quattro partite. Il gioco c'è stato, sarei più preoccupato se non creassimo opportunità. A volte tardiamo troppo l'ultimo passaggio. Contro l'Alaves abbiamo calciato più volte, ma c'era sempre una gamba davanti".