Barcellona, Koeman risponde al presidente ad interim: "Le sue parole su Messi non aiutano"

Ronald Koeman risponde in conferenza stampa a Carles Tusquets, presidente della Junta Gestora del Barcellona in merito alle sue dichiarazioni sul futuro di Leo Messi: "Conosciamo la situazione di Leo. Se c'è una persona che deve decidere il suo futuro è lui stesso. I commenti da fuori non mi interessano. Ma se facciamo commenti da dentro il club, questo non aiuta. Quella di Tusquets può essere un'opinione perosnale ma non penso sia necessaria. Leo questa stagione la fa col Barcellona, poi deciderà il suo futuro che spero sia qui".