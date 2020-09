Barcellona, Koeman stizzito: "Suarez? Non ci interessa cosa fa in altre squadre"

Dopo il 4-0 rifilato al Villarreal al debutto in campionato, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato anche dell'addio di Lui Suarez, subito a segno con l'Atletico Madrid: "Il nostro lavoro non consiste nel pensare ad altre squadre, sappiamo che è un grande giocatore. Non saremo molto felici se non segna, né tristi se segna, gli auguro tutta la fortuna del mondo, ma quello che dobbiamo fare è lavorare e vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo sbagliato”, ha detto stizzito.