Barcellona, Lenglet: "Brutto giocare senza tifosi, spero che la gente possa tornare allo stadio"

Il difensore del Barcellona, Clement Lenglet, ha parlato così a Movistar TV del calcio ai tempi del Coronavirus e, soprattutto, dell'assenza dei tifosi sugli spalti: "Non è una cosa positiva per nessuno l'assenza dei tifosi. A noi calciatori piace giocare davanti al nostro pubblico, non certo tra le mura di uno stadio vuoto. Sarà davvero brutto, ma dobbiamo accettarlo sperando che la gente possa tornare presto al Camp Nou e in tutti gli altri impianti sportivi".