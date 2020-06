Barcellona, Lenglet: "Siamo pronti a ripartire, vogliamo vincere il doblete"

Clément Lenglet, difensore del Barcellona, è pronto per il ritorno della Liga. I catalani giocheranno sabato a Maiorca: "Siamo pronti per tornare a competere e siamo davanti a un'opportunità unica per fare il doblete. Il Barça è attualmente primo in classifica in campionato e agli ottavi di Champions League, dove affronterà il Napoli. Sul connazionale Dembélé: "L'interruzione per il Coronavirus lo ha aiutato un po', perché ha diluito i tempi della stagione. Non si sa ancora se sarà pronto per il finale di stagione, ma sta lavorando per accelerare i tempi".