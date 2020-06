Barcellona, Messi e Suarez contro il vice di Setien. Il tecnico: "Non ci sono tensioni"

Il tecnico del Barcellona, Quique Setién, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atlético Madrid. Dopo il pari contro il Celta i catalani sono scivolati a -2 dal Real Madrid. Ed emergoni i malumori. Secondo quanto riportato da Radio Barcelona ieri ci sarebbe stata una riunione nello spogliatoio, nella quale sarebbe emerso che Leo Messi e Luis Suarez non gradiscano l'operato del vice-allenatore Eder Sarabia, preferendo interfacciarsi direttamente con Quique Setién. In merito è intervenuto proprio il tecnico della Prima squadra: "Abbiamo spesso delle riunioni e ieri abbiamo parlato di molti temi, da ciò che dobbiamo fare meglio a ciò che ci preoccupa. Tensioni? Quando non si vince anche per un episodio isolato tutti ne approfittano. Questo è il circo nel quale facciamo parte. Ma il rapporto con i calciatori è buono, non vedo problemi degni di nota".