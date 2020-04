Barcellona, non solo Lautaro. Si punta al ritorno di Neymar: offerto Griezmann al PSG

Non solo Lautaro Martinez, il Barcellona prepara un altro colpo stellare in attacco. Come riporta Sky Sports infatti, il club blaugrana vorrebbe riportare alla base il brasiliano Neymar, oggi al PSG. Per arrivare all'attaccante il Barça è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Antoine Griezmann.