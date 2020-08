Barcellona, per il post-Setien non solo Pochettino: sondato Xavi, complicata la pista Koeman

vedi letture

Non c'è soltanto Mauricio Pochettino nella lista di successori di Quique Setien che il Barcellona sta valutando. Dopo l'8-2 del Bayern Monaco, si prospetta una rivoluzione in casa blaugrana, a cominciare dall'allenatore. L'ex Las Palmas sarà esonerato e il candidato principale a prendere il suo posto è il manager argentino, ma non l'unico. Secondo Mundo Deportivo, anche Xavi Hernandez sarebbe già stato sondato in passato e di fronte ad una proposta convincente della Casa Madre potrebbe lasciare l'Al Saad nonostante il rinnovo da poco firmato. Un'altra ipotesi, al momento più distaccata, porterebbe a Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell'Olanda, che difficilmente lascerà la panchina della nazionale a dieci mesi dagli Europei.