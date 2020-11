Barcellona, Piqué e Sergi Roberto vanno ko: il comunicato ufficiale del club blaugrana

Il Barcellona ha pubblicato in serata una nota ufficiale per aggiornare circa gli infortuni subiti oggi contro l’Atletico Madrid da Gerard Piqué e Sergi Roberto. Per il primo, che dalle immagini sembra aver patito il danno più grave, i primi test indicano una distorsione al ginocchio destro. “Si attendono ulteriori test per conoscere l’entità esatta della lesione”, aggiunge il club. Per Sergi Roberto, invece, lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Anche in questo caso il club precisa che saranno necessari ulteriori esami. Il club catalano è inserito nello stesso gruppo di Champions League della Juventus, che dunque potrebbe affrontare i blaugrana senza due pedine importanti.