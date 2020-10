Barcellona-Real Madrid, Ansu Fati il più giovane ad andare in gol nel Clasico

Continua a firmare record Ansu Fati. L'attaccante del Barcellona infatti è andato a segno contro il Real Madrid diventando il giocatore più giovane ad aver segnato nella storia del Clasico ad appena 17 anni. Inoltre Ansu Fati ha messo a segno il gol numero 400 del Barcellona nella storia di questa incredibile.

⚽@ANSUFATI

✅ 17 years old

✅ Youngest #ElClásico goalscorer in history

✅ Ties @LaLigaEN record for most goals ever scored by a player under 18 years old.

I N C R E D I B L E ! 🤯 pic.twitter.com/6nzYZmPJem

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2020