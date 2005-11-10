Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Rodri regista di Flick, Mou sceglie B.Silva

Questa sera non si ferma solo tutta la Spagna: anche il resto d'Europa è pronta a godersi lo spettacolo del Clasico. In campo Barcellona e Real Madrid, con i blaugrana che viaggiano a vele spiegate e i blancos che inseguono e non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Moduli a specchio per Flick e Mourinho, entrambi in campo col 4-2-3-1. Il tecnico tedesco si affida come riferimento avanzato a Raphinha, con alle spalle Yamal, Fermin Lopez e Gordon. In regia Rodri, che questa partita avrebbe potuto viverla con l'altra maglia. Lo Special One punta sull'esperienza di Bernardo Silva, nel cuore della mediana insieme a Tchouameni, Davanti Arda Guler e Diomande ai lati di Bellingham, nel trio alle spalle di Mbappé.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid

Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Font, Cubarsì, Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha. Allenatore: Flick

Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouameni; Arda Guler, Bellingham, Diomande; Mbappé. Allenatore: Mourinho