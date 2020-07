Barcellona, Suarez: "Messi vuole un progetto vincente. Griezmann? Un giocatore da tenere"

"Messi vuole un progetto vincente, ma non lo vedo in nessuna squadra diversa dal Barcellona". Luis Suarez non usa giri di parole per parlare del suo compagno di squadra Leo Messi. L'attaccante uruguaiano ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Mundo Deportivo, analizzando sia la situazione del numero 10 che quella di Antoine Griezmann: "Messi? Non lo vedo in altre squadre, ma la sua decisione verrà presa sempre pensando al suo bene e a quello della propria famiglia. La famiglia è felice qui, lui vorrebbe un progetto vincente. Griezmann? È un giocatore da tenere, si è ben inserito nello spogliatoio. Ha vissuto un momento difficile perché alcune cose non sono andate come avrebbe voluto, ma ha tutto il nostro sostegno", ha dichiarato il calciatore blaugrana.