Bayer, Bender sul futuro di Havertz: "L'ultima parola non è stata ancora detta"

Il centrocampista del Bayer Leverkusen Lars Bender ha parlato del futuro del compagno Kai Havertz, stella della squadra finito nel mirino di due top club come Bayern Monaco e Chelsea pronti a investire 80 milioni di euro per il suo cartellino. “Non credo ci vorrà molto prima che arrivi la decisione sul suo futuro. Tutti siamo curiosi di sapere cosa deciderà di fare e nessuno di noi sa quale decisione ha preso, sempre che ne abbia presa già una. - conclude Bender in conferenza stampa – L'unica cosa di cui sono certo è che non è stata ancora detta l'ultima parola”.