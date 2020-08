Inter-Bayer Leverkusen, la vigilia delle Aspirine. Bosz: "Abbiamo i mezzi per poter vincere"

C’è il Bayer Leverkusen sulla strada dell’Inter verso la semifinale di Europa League. Una rivale ostica, sicuramente più di quanto non lo sia stata il Getafe nel turno precedente. Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico delle Aspirine Peter Bosz ha dovuto rispondere a delle domande su Romelu Lukaku, pericolo numero uno per i tedeschi: “Io voglio parlare solo della mia squadra, non del mio avversario - ha assicurato l’allenatore -. L'Inter ha grandissimi giocatori in rosa, non dipenderà da Lukaku o da altri giocatori. Giochiamo contro l'Inter, giocatori di esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante".



Sull’Inter: “Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l'Inter ha una squadra fortissima, ma noi non temiamo nessuno; abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, troppi errori si pagano".

In sala stampa ha preso la parola anche il capitano del Bayer Lars Bender: “Meglio affrontare un giocatore potente come Lukaku o attaccanti più piccoli? Non è questo il punto, dobbiamo giocare contro qualunque avversario. Dobbiamo affrontare la squadra, non il singolo giocatore. Ci aiutiamo sempre, ognuno di noi avrà il supporto dei compagni. Non si può parlare del singolo giocatore, dipenderà dalle situazioni”, ha assicurato.

Intanto una buona notizia arriva dall’infermeria: Nadiem Amiri ha terminato la quarantena precauzionale e domani sarà a disposizione dei tedeschi.