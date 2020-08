Bender, capitano Bayer: "L'Europa League era l'ultima occasione, il ko con l'Inter fa male"

Insieme a mister Peter Bosz, il capitano rossonero Lars Bender ha commentato così la sconfitta in Europa League patita questa sera dal suo Bayer Leverkusen contro l'Inter: "In questa stagione abbiamo cercato di qualificarci in Champions fino alla fine, ci sono stati tanti alti e bassi, la pandemia ci ha portato fuori ritmo. Fa male non aver ottenuto niente, l'Europa League era l'ultima occasione ma non siamo riusciti a fare quel passo avanti. Ora dobbiamo guardare avanti e pensare a fare meglio la prossima stagione per noi e per il club", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.