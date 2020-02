vedi letture

Bayer, Bosz: "Dalla Champions all'Europa League? Non abbiamo fatto abbastanza"

L'allenatore del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, ha presentato così in conferenza stampa la sfida d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma in casa contro il Porto: "Il passaggio dalla Champions all'Europa League non è stato difficile per noi. Ci sarebbe piaciuto restare dov'eravamo, chiaramente, ma non abbiamo fatto abbastanza. Ora cercheremo però di arrivare il più lontano possibile in EL. Abbiamo dimostrato di poter tenere un buon passo contro le big, recentemente anche col Borussia Dortmund. Non mi interessa chi sia il favorito, noi vogliamo sempre vincere. Rispettiamo il Porto, una squadra di qualità e forza fisica, ma siamo pronti per una grande partita".